Em 24 horas, Corpo de Bombeiros combate seis incêndios na capital

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, nas últimas 24 horas, seis incêndios na capital, sendo três sinistros em residências e três em áreas de vegetação. A ocorrência de maior proporção aconteceu, na madrugada desta quinta-feira (20/07), em uma casa de alvenaria no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

De acordo o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), a ocorrência de incêndio na residência no bairro Adrianópolis foi registrada, por volta das 4h15. Imediatamente, três viaturas foram deslocadas para o lugar da ocorrência, onde foi constatado que o sinistro atingia o segundo piso do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nossas equipes montaram a linha de contenção com mangueiras de combate a incêndio e utilizaram escada para conter o sinistro que atingia o segundo piso, antes que ele se alastrasse pelo restante da casa. Os bombeiros usaram 4.500 litros de água para extinguir as chamas. Além desse caso, o CBMAM atendeu mais cinco ocorrências de incêndio em Manaus”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Outros registros

Na manhã de quarta-feira (19/07), a equipe do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) atendeu uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Japiim, zona sul da capital. As chamas atingiram parcialmente o forro da casa e cozinha. Não houve registro de vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O terceiro caso aconteceu, na madrugada de quarta-feira, em um imóvel no bairro Raiz, zona sul de Manaus. Três moradores, sendo um homem e duas mulheres, inalaram muita fumaça e foram conduzidos ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da zona sul. O imóvel teve a estrutura parcialmente comprometida pelas chamas. Os bombeiros agiram de forma rápida evitando que o sinistro se alastrasse para outros imóveis. Após a contenção, foi realizado o rescaldo e a vistoria de área.

Incêndios em áreas de vegetação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo do dia de quarta-feira (19/07), três ocorrências de incêndios em áreas de vegetação foram atendidas pela corporação, sendo nos bairros Novo Israel, Colônia Terra Nova e Novo Aleixo, ambos situados na zona norte da capital.

“Com a chegada do período de temperaturas mais elevadas, as ocorrências de incêndios também aumentam. Então é importante que a população não faça descarte incorreto de bigornas de cigarro, queima de lixo, sobrecarga de tomadas de energia elétrica. Esses são apenas alguns dos cuidados que podem ser adotados e que evitam esse tipo de situação, que pode ocasionar em perdas materiais e comprometer a vida humana e de animais”, concluiu o comandante-geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST