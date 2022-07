Em Boa Vista, prefeito David Almeida divulga Maratona de Manaus e destaca importância da transversalidade entre esporte e saúde

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, neste sábado, 9/7, da 20ª edição da Corrida 9 de Julho, em comemoração ao aniversário de 132 anos de Boa Vista (RR). A ação, custeada pelo gestor municipal, teve como objetivo divulgar a Maratona Internacional de Manaus, que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro, e distribuirá a maior premiação em eventos do tipo no Brasil em 2022, totalizando R$ 210 mil.

“Essa foi a minha primeira vez na Maratona de Boa Vista, na Corrida 9 de Julho. Tenho visitado as cidades do Brasil e do mundo convidando para a Maratona de Manaus. Aproveito essa oportunidade para parabenizar a organização dessa prova pelo percurso muito bom, que favorece quem corre. No dia 23 de outubro, aguardo todos os roraimenses em Manaus para participar dessa prova. Nós somos cidades-irmãs e esse intercâmbio é muito importante”, enfatizou Almeida.

A iniciativa da Prefeitura de Manaus, de acordo com o gestor municipal, irá impulsionar a prática esportiva pela população, trabalhando assim a transversalidade entre o esporte e a saúde.

“Nos pregamos a qualidade de vida a partir do esporte. Usamos a transversalidade do esporte como qualidade de vida e, hoje, temos em Manaus, a melhor Saúde Básica do Brasil, dentre as capitais. Por isso, essa transversalidade é tão importante. Queremos tirar as pessoas do sedentarismo e combater doenças, como obesidade e diabetes, por meio da prática esportiva. A cada R$1 investido no esporte, deixamos de gastar R$5 em saúde. Queremos transformar Manaus na capital esportiva do Brasil”, salientou o prefeito.

Com percurso que irá contemplar os participantes com os principais pontos turísticos da capital da Amazônia, a Maratona de Manaus terá quatro percursos: 42km, 21km, 10km e 5km.

O subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Aurilex Moreira, também participou do evento realizado em Boa Vista (RR) e aproveitou para destacar que boa parte dos “maraturistas” – atletas que viajam para competir em diversas cidades -, que visitam Manaus, vem do Estado vizinho.

“Estamos dando continuidade à divulgação da nossa maratona. A capital mais próxima e com o melhor acesso de Manaus é Boa Vista. Neste ano, a prova que comemora o aniversário da cidade teve 6 mil inscritos, totalizando os percursos de 5km e 10km. É de Boa Vista que mais saem atletas para correr as provas em Manaus, então, a vinda do prefeito David Almeida para fazer essa divulgação é importantíssima para incentivar os atletas e desfrutar a nossa maratona”, finalizou.

As inscrições para a 1ª Maratona Internacional de Manaus já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.maratonademanaus.com.br

* Com informações da assessoria de imprensa