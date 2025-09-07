Em data histórica para o Brasil, Professora Maria do Carmo fala sobre independência e futuro

Notícias de Manaus – Neste domingo da Independência, 7 de setembro, em que milhares de brasileiros também irão às ruas pela liberdade, a pré-candidata da direita ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL-AM), faz uma reflexão sobre o cenário político do país e do Estado. “Onde está a nossa independência hoje em dia?”, questiona.

Maria do Carmo alerta sobre a perseguição política em curso no Brasil contra quem pensa diferente, “algo parecido com o que faz a Venezuela e os países comunistas”, compara. “Temos um governo, fraco e incapaz. Temos um STF que antes de julgar já condena”, continua.

A pré-candidata traça ainda um paralelo sobre a importância da independência financeira para a vida da população. Ela conta que começou a trabalhar cedo, como professora, vendendo brigadeiro e frango, foi funcionária do Distrito Industrial, até alcançar o sucesso profissional como empresária.

“Hoje, por meio dos meus empreendimentos, como a Fametro e o Hotel Tropical, por exemplo, tenho a oportunidade de gerar cinco mil empregos e garantir a independência de muita gente que luta para sustentar a família”, diz Maria do Carmo, que resume a independência do Amazonas em uma palavra: “mudança”.

“Ninguém muda escolhendo os meus políticos de sempre. Aquela velha política que já teve tanta oportunidade para fazer algo decente, mas acaba preferindo ir pelos maus caminhos da corrupção, dos escândalos e da pedofilia.

Sem falar daqueles que não conseguem ter a capacidade de gestão do Estado e da capital”, finaliza ao ressaltar que sua pré-candidatura nasceu e cresce de forma independente.