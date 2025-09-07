A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Em data histórica para o Brasil, Professora Maria do Carmo fala sobre independência e futuro

Candidata ao Governo do Amazonas, fez uma reflexão sobre o cenário político.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 21:32

Ver resumo

Notícias de Manaus – Neste domingo da Independência, 7 de setembro, em que milhares de brasileiros também irão às ruas pela liberdade, a pré-candidata da direita ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL-AM), faz uma reflexão sobre o cenário político do país e do Estado. “Onde está a nossa independência hoje em dia?”, questiona.

PUBLICIDADE

Maria do Carmo alerta sobre a perseguição política em curso no Brasil contra quem pensa diferente, “algo parecido com o que faz a Venezuela e os países comunistas”, compara. “Temos um governo, fraco e incapaz. Temos um STF que antes de julgar já condena”, continua.

A pré-candidata traça ainda um paralelo sobre a importância da independência financeira para a vida da população. Ela conta que começou a trabalhar cedo, como professora, vendendo brigadeiro e frango, foi funcionária do Distrito Industrial, até alcançar o sucesso profissional como empresária.

PUBLICIDADE

“Hoje, por meio dos meus empreendimentos, como a Fametro e o Hotel Tropical, por exemplo, tenho a oportunidade de gerar cinco mil empregos e garantir a independência de muita gente que luta para sustentar a família”, diz Maria do Carmo, que resume a independência do Amazonas em uma palavra: “mudança”.

LEIA MAIS: Gusttavo Lima parabeniza David Almeida pelo Sou Manaus 2025

“Ninguém muda escolhendo os meus políticos de sempre. Aquela velha política que já teve tanta oportunidade para fazer algo decente, mas acaba preferindo ir pelos maus caminhos da corrupção, dos escândalos e da pedofilia.

Sem falar daqueles que não conseguem ter a capacidade de gestão do Estado e da capital”, finaliza ao ressaltar que sua pré-candidatura nasceu e cresce de forma independente.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Gusttavo Lima parabeniza David Almeida pelo Sou Manaus 2025

Cantor agradece carinho e convida população a valorizar o trabalho da gestão municipal.

há 2 horas

Manaus

Veja o momento em que equipe de Gusttavo Lima bloqueia áudio para todas as emissoras durante transmissão do Sou Manaus 2025

Shows no centro da capital tiveram transmissão com áudio cortado por ordem da equipe do cantor.

há 2 horas

Manaus

Segurança integrada garante tranquilidade no Passo a Paço 2025, diz Secretário

Secretaria Municipal de Segurança detalha esquema operacional durante os três dias do evento.

há 2 horas

Manaus

Público curte shows do Sou Manaus 2025 direto do mirante Lúcia Almeida

Fila quilométrica marca a espera para apresentações de Péricles, Gusttavo Lima e Ludmilla no feriado de 7 de Setembro.

há 3 horas

Manaus

Multidão forma fila quilométrica para show do Gustavo Lima no #SouManaus2025

Show do cantor goiano é um dos mais aguardados do Festival.

há 3 horas