Em Feira do Polo Digital, Sedecti sugere integração para tornar Manaus uma “Cidade Inteligente”

Redação AM POST

Integrar esforços e recursos entre as esferas municipal, estadual e federal é ferramenta para que possa tornar Manaus uma “Cidade Inteligente”. Essa foi a tônica abordada pelo titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, no painel “Cidades Inteligentes – Políticas e Programas de Apoio”, durante a cerimônia de abertura da 3ª Feira do Polo Digital de Manaus, nesta quinta-feira (09/12).

A Feira tem como objetivo compartilhar informações sobre o desenvolvimento de produtos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em Manaus, além de incentivar negócios, apresentar ideias inovadoras no conceito de Manaus Conectada – tema desta edição.

O secretário Jório Veiga salienta que é importante debater sobre a temática de “Cidades Inteligentes” já que são as novas tecnologias que estão norteando o desenvolvimento das nações.

“Esse painel sobre Cidades Inteligentes é importante porque visa o futuro do nosso Estado, do nosso País e de nossas cidades. Sabemos das grandes dificuldades que existem em termos de recursos, mas também sabemos que sem o uso da tecnologia não vamos poder avançar nos nossos programas de desenvolvimento”, opinou Veiga.

Para se alcançar o conceito moderno e ousado de “Cidades Inteligentes”, Jório acrescentou que, além de integrar os esforços de governos, existe a necessidade da participação da sociedade nesse processo.

“A Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) participa de todos os seguimentos da vida das pessoas, seja na escola, em casa, no supermercado, no banco ou mesmo na agricultura e em vários outros setores. Isso permite que se tenha inúmeras atividades de desenvolvimento de novos negócios, novas tecnologias e na ampliação das que já são usadas atualmente. Por isso é fundamental a participação da sociedade nesse processo”, frisou Jório Veiga.

Governo na Feira do Polo Digital – A Sedecti, por meio do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico (Sedec), participa da 3ª Feira do Polo Digital de Manaus em stand. No local, os colaboradores explicam aos visitantes sobre os benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Amazonas para as empresas que se instalam no Estado. Além disso, também são apresentadas as atividades, serviços e benefícios para possíveis novos investidores.

A terceira edição da Feira do Polo Digital de Manaus acontece até sábado (11/12), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, em Flores, zona centro-sul de Manaus.

Para saber mais informações sobre o evento, basta acessar o site: www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br.