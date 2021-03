Em leilão, sede do Rio Negro Clube é arrematada por 3,78 milhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A sede Clube Atlético Rio Negro, um dos mais tradicionais do Amazonas com décadas de história no futebol do estado e que levou mais de 50 mil torcedores aos estádios, foi vendida em leilão nesta segunda-feira (22) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) para saldar dívidas trabalhistas.

O local foi arrematado pelo empresário coreano Sung Un Song, dono da empresa Digitron, estabelecida no Polo Industrial de Manaus, e administrador do hotel Tropical Business, que pagou o montante de R$ 3,78 milhões, à vista. O imóvel estava inicialmente avaliado em R$ 9 milhões, mas foi vendido com 60% de desconto.

A sede do “Galo”, como é mais conhecido popularmente o time do Rio Negro, possui um quarteirão entre as ruas Epaminondas e Luiz Antony, principais vias de ligação das regiões Norte e Oeste com o Centro de Manaus.

O imóvel possui salão de dança, sala de reuniões, de jogos, bares, restaurante, parque aquático com 2 piscinas, ginásio coberto com academia de ginástica e piscina de hidroginástica.