Em Manaus, abertura da temporada de Bar do Boi é marcada pelo ‘O Auto do Boi Campeão’

Redação AM POST

Neste sábado, 01, o Movimento Marujada promoverá o primeiro Bar do Boi da temporada. O evento será gratuito e acontecerá no Sambódromo, zona Centro-Oeste de Manaus. A festividade presenteará a nação azul e branca, no show principal, com a história que marca as origens do folguedo, utilizando a temática “O Auto do Boi Campeão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Edmundo Oran (Apresentador), Prince do Caprichoso (Amo do Boi), Valentina Cid (Sinhazinha da Fazenda) e o Boi Caprichoso (com o tripa Alexandre Azevedo) serão protagonistas do momento folclórico e de tradição popular.

A lista de atrações fica completa com Marujada de Guerra, Paulinho Viana, Luanita Rangel, Klinger Junior e Victtor Schaefer, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

O show tem início às 21h e tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.