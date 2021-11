Em Manaus, adolescente morre afogado durante festa em flutuante

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – O corpo de um adolescente, identificado como Eduardo Igor Urbano de Souza, de 16 anos, foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (10), nas proximidades de um flutuante no Rio Negro, localizado no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

De acordo com informações do subtenente C. Reis, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o adolescente comemorava uma festa aniversário com familiares. Na ocasião, ele pulou na água bateu o queixo ao se chocar com outra pessoa no momento do mergulho e, com o impacto, desmaiou e afundou no rio.

Segundo os bombeiros, as buscas começaram por volta de 10h30 desta quarta-feira (10) até que o corpo fosse encontrado.

“Encontramos o corpo do jovem após seis minutos de mergulho e o resgatamos. Trouxemos para o Pelotão Fluvial e agora será entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML)”, explicou o subtenente.

O corpo de adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e em seguida entregue aos familiares. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do Portal do Holanda