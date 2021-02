Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um ato politico foi realizado na manhã deste domingo (21) na orla da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, para pedir o impeachment do governador Wilson Lima (PSC) devido a não flexibilização total do comércio e gerou aglomeração em um momento crítico em que Manaus enfrenta a segunda onda da Covid-19. Nessa sexta-feira, 19, houve uma flexibilização alternativa com a queda do número mortos.

A carreata estava composta por apoiadores do senador Eduardo Braga (MDB), como o apresentador de televisão Alex Braga e correligionários do deputado estadual Delegado Péricles (PSL), novo aliado de Braga na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). Foram vistos no ato politico ainda o ex-vereador Chico Preto, David dos Feirantes, Flavinho Araújo, Milton Xuxa e Sérgio Kruke, candidato ao cargo de vereador em 2020, que, desde as eleições de 2018 – mobiliza atos pró-Bolsonaro no Amazonas.

Foi possível identificar até o uso de drones para fazer cobertura aérea da fila de carros. Os manifestantes se aglomeravam entre os veículos e bandeiras.

Na última terça-feira, 16, Polícia Militar (PM) dispersou outra aglomeração formada com o mesmo intuito, realizada em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ipiranga, zona Sul da capital amazonense.

Em dezembro do ano passado, houve manifestação semelhante na capital contra decreto estadual que proibia a abertura do comércio não essencial para evitar avanço da doença e semanas depois da aglomeração o estado viveu as consequências mais severas da pandemia do novo coronavírus com os números de casos diários de Covid-19 batendo recorde e com os hospitais superlotados sem oxigênio para tratar os pacientes devido aumento de demanda. Nesse período uma nova variante do vírus também foi detectada.

As medidas de isolamento severas adotadas pelo governo do Amazonas foram necessárias para evolução de Manaus da fase roxa (mais grave) para a vermelha (menos crítica).