Em Manaus, Av. Boulevard tem faixa interditada para implementação de rede de esgoto

A faixa direita da avenida Boulevard Álvaro Maia, na zona sul de Manaus, será interditada para uma obra de implantação de rede coletora de esgoto. A primeira etapa do serviço inicia neste domingo (27) e deve durar uma semana com obras concentradas no início da avenida, no trecho entre as avenidas Mário Ypiranga e Duque de Caxias.

As obras da Concessionária Águas de Manaus serão realizadas todos os dias, entre 9h e o início da noite. A interdição vai contar com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e a Companhia de Gás da Amazônia (Cigás) também darão apoio à obra.

As obras no Boulevard integram o pacote de implantação de rede de esgoto no Adrianópolis. O bairro está recebendo 8 mil metros de rede coletora. Após concluir a primeira etapa no Boulevard, as obras devem avançar para o trecho entre as avenidas Mário Ypiranga e Major Gabriel.

“Esta é mais uma etapa importante no nosso cronograma de expansão do esgotamento sanitário em Manaus. Após a universalização da água na cidade, agora seguimos para ampliar este outro serviço fundamental no escopo do saneamento básico. As intervenções ficarão concentradas somente na faixa da direita”, explica o gerente de Serviços da concessionária, Felipe Poli.

Redação AM POST