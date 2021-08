Em Manaus, Avenida Nilton Lins deve ganhar novo retorno

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Após concluir o serviço de recuperação asfáltica na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, zona Centro-Sul, a Prefeitura de Manaus iniciou um estudo para a implementação de um retorno na via para garantir acesso ao bairro da União. Na manhã desta quarta-feira, 4/8, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, e o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, estiveram no local com equipes técnicas para dar segmento ao projeto.

“Essa é mais uma parceria determinada pelo prefeito David Almeida, para que a gente estude uma alternativa de retorno para a entrada do bairro da União, de quem vem no sentido bairro-centro, na avenida Nilton Lins. Diariamente, as pessoas fazem aqui manobras arriscadas, muitas vezes imprudentes, inclusive, mas é a única alternativa que elas têm para poderem fazer esse retorno. Então, nós estamos trabalhando nessa parceria com as equipes técnicas do IMMU e Seminf, para que a gente possa estudar a melhor alternativa, a mais viável e menos problemática, porque nós temos muitas empresas nesta área, e nós temos o Aeroclube do outro lado”, explicou Marcos Rotta.

A Nilton Lins foi a terceira grande avenida da cidade que recebeu revitalização na gestão do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, por meio do pacote de “Obras de Verão”. O presidente do IMMU explicou as possibilidades de intervenção de trânsito na via, medida necessária devido ao grande número de manobras irregulares registradas no local.

“Nós temos duas possibilidades para a área e ambas implicam em desapropriações. Mesmo mantendo o retorno pelo eixo, nós teríamos que fazer uma desapropriação na área do Aeroclube. Então, estamos fazendo uma adequação para que haja a possibilidade da obra ser realizada o mais rápido possível e usando o mínimo possível dos terrenos. Temos uma calçada que tem dez metros de largura, vamos utilizar toda essa largura e avançar o mínimo possível para desapropriação. Até o final da semana, a gente vai chegar ao projeto ideal, para que a gente possa executar aqui o mais rápido possível, segundo a orientação do prefeito David Almeida”, afirmou Paulo Henrique.

Divisores

Nesta quarta-feira, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) seguem recolocando e revitalizando os 120 divisores de pista da avenida, além da recuperação do canteiro central, que já recebe nova pintura. Aproximadamente três quilômetros da via foram completamente recuperados nos dois sentidos, no trecho entre o aeroclube e a entrada do conjunto Beija-Flor. A obra foi iniciada no último dia 24/7, com o serviço de fresagem da avenida, que é a retirada do asfalto antigo para a aplicação do novo. Os serviços foram realizados sempre das 21h às 5h, para evitar transtornos ao trânsito no local.

“Fizemos a retirada dos divisores para pintura, agora vamos fazer a colocação aqui. A ideia é que a gente faça da avenida Nilton Lins, uma avenida modelo para todas as áreas da cidade. Isso é uma orientação que o prefeito nos deu, para deixar esta via aqui depois do recapeamento, sinalizada, sinalização essa que vai entrar em breve pelo IMMU”, concluiu o vice-prefeito Marcos Rotta.