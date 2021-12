Em Manaus, banda do Boulevard de 2022 é cancelada devido variante Ômicron

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A festa de Carnaval que estava sendo organizada pela Banda do Boulevard 2022, foi cancelada em Manaus, em razão da chegada da nova variante do coronavírus, Ômicron, no Brasil.

De acordo com a organização do evento que é tradicional na capital, mesmo sem a festa, o tema musical para 2022 é a importância da vacinação e cuidados coletivos, tanto que o nome da música é “Im convite para cuidar da Saúde”.

Em nota, a organização afirmou que os próximos meses devem ser observados devido ao coronavirus e não botar os foliões em risco.

Leia na íntegra:

A alegria de cuidar

O Carnaval é a celebração da alegria e da paixão de viver, e também de estar com os outros. E é exatamente por isso – por ser uma festa coletiva – que devemos ter todo o cuidado para proteger nosso próximo de qualquer imprevisto capaz de comprometer sua saúde.

Com esse propósito de cuidar e da preocupação com a ameaça da Covid-19 e a possibilidade do surgimento de novas variantes a Banda do Boulevard comunica aos foliões e à sociedade amazonense que não realizará sua tradicional festividade carnavalesca em 2022.

Os próximos meses devem ser de observação e não de colocar as pessoas em risco, afinal, apenas 50% das pessoas completaram o ciclo vacinal no Amazonas, por isso reafirmamos o nosso compromisso com a segurança de todos que nos acompanham ao longo dos anos na nossa festa momesca.

Apelamos para o bom senso e conclamamos a população a se vacinar. Teremos ainda muitos carnavais pela frente, mas este momento exige sacrifícios e responsabilidade de todos.

E, para ajudar nessa luta a favor da conscientização sobre a importância da vacinação, vamos lançar o nosso samba: um convite para cuidar da saúde a fim de que possamos, em breve, viver muitas alegrias sob o rufar dos tambores da Banda do Boulevard.