Em Manaus, barranco desliza e lama invade rua na Zona Norte

Redação AM POST

O deslizamento de um barranco causou uma enxurrada de lama na Rua Frei Ciro, Comunidade Monte Cristo, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, neste sábado (11). Segundo a Prefeitura de Manaus, há risco de novos deslizamentos.

De acordo com moradores do local, um dos barrancos cedeu e fez com que algumas ruas do bairro ficassem cobertas de lama.

Na madrugada deste sábado, o deslizamento aconteceu após a chuva que caiu no local. Os moradores relataram que a lama invade as ruas da comunidade todas as vezes que chove em Manaus.

Os moradores apontaram que a locomoção pela rua é feita com dificuldades. A lama chega no joelho de quem transita pela via e invade a entrada das casas.