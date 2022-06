Em Manaus, carros usam adesivos que associam o senador Eduardo Braga ao aumento da conta de energia

Redação AM POST

No trânsito de Manaus alguns carros foram vistos pela reportagem do AM POST usando adesivo que relaciona o aumento no preço da conta de energia elétrica ao senador Eduardo Braga (MDB), que foi ministro de Minas e Energia entre 2015 e 2016, e votou pela a favor da Medida Provisória (MP) nº 1031/2021, que viabiliza a privatização da Eletrobras.

Continua depois da Publicidade

“Eduardo Braga aumentou sua conta de energia em 66%”, diz a frase escrita no adesivo colado nos veículos que circulam pela capital amazonense.

No ano passado, vários outdoors foram espalhados pela cidade com várias afirmações sobre Eduardo Braga. Ele entrou com ação na Justiça do Amazonas para ser retirado o material, mas perdeu a ação em três tentativas. O político alega na ação que os cartazes fazem propaganda negativa contra ele e que, assim procedendo, queria ofender sua condição de pré-candidato ao governado do Amazonas nas eleições de 2022.

O outdoor relembrava o voto de Eduardo Braga, um dos 42 votos favoráveis do Senado Federal, que possibilitaram a privatização do serviço estatal. “Quando a conta de luz aumentar, lembre-se de quem votou contra o povo do Amazonas”, dizia trecho da publicação no outdoor.