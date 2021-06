Em Manaus, cheia do rio Negro atinge 30 metros e entra para a história como a maior em 119 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã deste sábado (5), o rio Negro em Manaus atingiu 30 metros, que é o maior nível dos últimos 119 anos. No último domingo (30/05), o rio já havia alcançado o mesmo nível da cheia histórica de 2012, 29,97 metros. Na terça-feira, 1º, ultrapassou pela primeira vez a enchente de 2012, com 29,98 metros.

O centro histórico da capital registra vários pontos de alagamento e os veículos transitam com dificuldade. Além da Praça do Relógio, o prédio da Alfândega também foi atingido. A água do rio Negro também invadiu o local onde funcionava a principal e mais tradicional feira da capital, a Manaus Moderna. Como isso, os feirantes foram transferidos para uma balsa.

A rotina dos moradores do Centro é diretamente prejudicada, pois além das dificuldades para realizar tarefas simples, como entrar e sair de casa por causa da falta de pontes, há o medo de contaminação pela água insalubre.

A Prefeitura de Manaus tem o planejamento para atender as mais de 4 mil famílias que foram catalogadas nos 15 bairros mapeados pela Casa Militar, por meio da Defesa Civil e realiza o pagamento da primeira parcela do auxílio aluguel.

30 metros previsto

Especialistas já haviam previsto que o nível do rio pudesse atingir a marca dos 30 metros nas próximas semanas para, então, se estabilizar e começar a baixar lentamente.

Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) Luana Gripp Simões Alves, há 80% de chances de o nível do Rio Negro chegar aos 30 metros, mas, em termos de volume d´água, isso não significaria prejuízos maiores que os já registrados.

“Em termos de volume d´água, o fato de o nível subir um ou dois centímetros a mais impactaria muito pouco”, disse Luana, ontem. A pesquisadora também explicou que as medições comportam uma margem de erro de até cinco centímetros – dentro da qual os resultados vêm variando ao longo dos últimos dias, o que, segundo a pesquisadora, reforça a tese de que a situação esteja começando a se estabilizar.

“Tudo indica que estamos passando por um processo de finalização de enchentes. Provavelmente, em termos de efeitos, a inundação que observaremos este ano é isso aí que já estamos vendo”, comentou Luana, enfatizando que, mesmo depois que o nível do Rio Negro começar a baixar, os efeitos da cheia serão sentidos por algum tempo. “Os impactos não vão cessar de um dia para o outro. Ainda demorará várias semanas, pois, no primeiro momento, a velocidade [da vazão] será lenta.”

Além de Manaus, outras 57 cidades amazonenses foram de alguma forma atingidas pelas cheias de rios que cortam o estado. Dos 62 municípios amazonenses, apenas quatro não foram afetados. Quarenta e oito prefeituras decretaram situação de emergência; seis reconheceram a situação de transbordamento dos cursos d´água e quatro a situação de alerta. Veja a relação abaixo.