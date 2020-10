Em Manaus, clientes do Burger King formam fila enorme para ganhar sanduíche de graça

Redação AM POST

Uma promoção de distribuição gratuita de sanduíches realizada neste sábado (31), dia das bruxas, pela rede de fast food Burger King provocou filas e aglomerações do lado de fora de diversas lanchonetes ao redor do país. Em Manaus o público foi cedo se aglomerar em frente à avenida Paraíba (Humberto Calderaro), uma das unidades da lanchonete inclusas.

A ação de marketing para o dia das bruxas foi anunciada nesta terça-feira (27). Segundo a promoção, todos os clientes que fossem às 127 lojas escolhidas pela rede com uma vassoura ganhariam um sanduíche Whooper. Segundo o Burger King, até as 16h deste sábado foram distribuídos aproximadamente 67 mil sanduíches.

Nas redes sociais, alguns usuários criticaram as aglomerações provocadas pela promoção. Nas imagens divulgadas, é possível ver que parte do público, além de não respeitar o distanciamento social, não usa máscara.

Confira as regras disponíveis no site da BK:

1.Voe pro BK com sua vassoura e máscara;

2. Aguarde sua vez: não é porque você é um bruxão que pode furar fila;

3. Na hora de pedir, apresente um documento com foto;

4. Lembre-se: é um Whopper por CPF;

5. Aproveite seu Whopper e voe para casa com cuidado.

— cretina (@cretinaofc) October 31, 2020