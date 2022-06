Redação AM POST

Um menino de quatro anos, que estava com uma tampa de creme dental presa na garganta, morreu após sofrer uma parada cardíaca nessa sexta-feira (10), no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, no bairro Compensa.

De acordo com um funcionário da unidade hospitalar, o menino estava com ferimentos graves no rosto, sangue nos lábios e no pênis.

Devido a gravidade do caso, a perícia foi acionada para averiguar o caso.