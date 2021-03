Em Manaus, homem cai em golpe na OLX e perde vídeo game de R$2mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Tamara Siqueira- Redação AM POST

Um homem de 30 anos, que não quis se identificar, caiu em um golpe após anunciar no site OLX, a venda de um vídeo game Nintendo no valor de R$2 mil. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), na zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A vítima informou a reportagem do AM POST que chegou até o estelionatário por meio da plataforma de compra e venda. No procedimento, o homem pediu que o comprador mostrasse algum documento para maior segurança, porém, ele mandou documento falso com foto de outra pessoa.

Após fazer acordo com o suposto comprador, a vítima diz que passou o número de sua conta bancária para que fosse feito o depósito. Na ocasião, o estelionatário fez o depósito teste de R$ 1 real, mas o nome que apareceu para o vendedor após o procedimento foi outro e não o que ele estava se identificando.

A vítima desconfiou, mas preferiu acreditar na boa índole que o rapaz mostrava e permitiu vender o jogo. O homem também afirma que o suposto comprador acionou um motorista de aplicativo para buscar o produto e que efetuaria o pagamento quando a entrega estivesse no carro. Sem desconfiar a vítima fez o combinado mas não recebeu os R$2mil.

Continua depois da Publicidade

Após se dar conta de que caiu em um golpe, o homem decidiu verificar o documento enviado pelo estelionatário e descobriu que não existia, nem o nome e muito menos o número. A vítima afirma que vai registar um Boletim de Ocorrência (BO) nesta sexta-feira (12).

A reportagem entrou em contato com número do estelionatário, cedido pela vítima, e ele confessou o crime. “A pessoa acha que a gente dá golpe porque quer. Na verdade é porque quer mesmo, ninguém obriga. Não tem argumentos simplesmente é isso. Estamos no Brasil o presidente é ladrão e ninguém fala nada que culpa tem eu?”, disse.