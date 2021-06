Em Manaus, itinerário das linhas de ônibus 019 e 121 será alterado a partir de quinta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que as linhas de ônibus 019 e 121 que atendem a avenida São Jorge, conjunto Vila Marinho, no bairro Compensa, T1 e Centro, deixarão de circular na rua do Comércio, no bairro Compensa, a partir desta quinta-feira, 3/6. A mudança no itinerário das linhas é para que os ônibus tenham mais fluidez no trajeto, economizando mais tempo nas viagens.

Com a mudança, o itinerário no sentido bairro/Centro passa a operar da seguinte maneira: Segue normalmente até a avenida coronel Cyrillo Neves, depois segue até a rua Belo Horizonte, acessa a rua da Prosperidade e em seguida segue em direção à área central.

No sentido Centro/bairro, os ônibus seguem normalmente até a rua da Prosperidade, seguem até a rua Belo Horizonte, depois a avenida coronel Cyrillo Neves e seguem normalmente até a estação.

Fiscais de transportes do IMMU estarão acompanhando as mudanças, para que os motoristas possam ser informados sobre o novo itinerário.

* Com informações da assessoria de imprensa