Em Manaus, mais de 50 mil sobreviventes da Covid-19 tiveram sequelas respiratórias

Redação AM POST

Em tratamento pelo RespirAR há três meses, Silvanete Reis, de 47 anos, voltou a andar após ter 85% do pulmão comprometido pela Covid-19. A paciente chegou de cadeiras de rodas no projeto do Governo do Amazonas, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Mas, graças ao projeto RespirAR pude recomeçar minha vida, aqui recuperei minha dignidade. Sou muito grata ao governador do Amazonas, Wilson Lima, por essa iniciativa humana”, afirmou Silvanete Reis.

O coordenador do RespirAR, Neibe Araujo, ressalta a importância do projeto da vida dos pacientes. “Podemos ver que o projeto tem se tornado um divisor de águas na vida dos nossos pacientes que encontram na prática de exercícios físicos a possibilidade para reabilitação. Agradeço ao governador Wilson Lima por todo o apoio, por fazer possível encaminhar muitas pessoas a uma vida mais saudável, por meio do esporte”, destacou.

A paciente realizou 24 sessões de fisioterapia na Policlínica João dos Santos Braga, zona norte de Manaus, que faz parte das dez unidades do projeto do Governo. Silvanete foi encaminhada para a segunda parte do tratamento com atividade física orientada por profissionais de educação física.

“O paciente com sequelas pós-Covid-19 precisa ter esse acompanhamento de imediato, para o quanto antes começar o tratamento adequado e poder retomar suas atividades normais. Quanto mais cedo o paciente é avaliado pelos profissionais altamente capacitados do RespirAR, mas eficiente é o resultado”, destacou Liliana Lima Melo, chefe de Departamento da SES-AM.

Lado profissional

A fisioterapeuta Manoelle Neves afirma que pacientes como Silvanete requerem um tratamento cauteloso e específico, lembrando que a paciente chegou com instabilidade na saturação.

“Fizemos testes para avaliá-la e determinar os exercícios terapêuticos para o caso. Nessa reabilitação trabalhamos a estabilidade da saturação, o que inclui treinos de flexibilidade e aeróbicos leves”, explicou a profissional do RespirAR.