Em Manaus, moradores de ramal protestam após morte de pai e filha eletrocutados 

Os manifestantes foram as ruas com com faixas pedindo justiça e atenção do poder público. Uma das reclamações também pede a pavimentação e a melhoria da iluminação da via. A Polícia Militar (PM) acompanhou a movimentação pacífica no local.

Posicionamento

Em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura de Manaus diz que mantém um trabalho regular de recuperação do ramal do Brasileirinho. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) dão prosseguimento à pavimentação por etapas, iniciando a segunda fase do serviço, com a aplicação de 100 toneladas de asfalto.

A nota diz, ainda, que as chuvas impediram a continuidade dos serviços de recuperação que haviam iniciado na semana passada. De acordo com a Seminf, serão usadas 190 toneladas de asfalto.

Sobre a iluminação pública, a Unidade Gestora de Energia Elétrica (UGPM Energia) informou que uma equipe realizou estudo técnico para implementar iluminação no ramal.

O serviço foi solicitado junto à Manaus Luz, mas o órgão esclarece, ainda, que qualquer serviço de implantação de luz só pode ser feito até o trecho em que a concessionária de energia dispõe de baixa tensão.