Em Manaus, morre vítima de explosão no Condomínio Verona que teve queimaduras em 80% do corpo

Redação AM POST

José Alberto de Sena Santos Júnior, de 42 anos, vítima da explosão de gás no Condomínio Verona, na última quarta-feira (24), morreu na manhã de hoje (26), após sofrer três paradas cardiorrespiratórias no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde estava internado.

No dia do incidente, José Alberto, foi levada para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Ele apresenta queimaduras em 80% do corpo e está recebendo cuidados da equipe médica e de enfermagem da unidade.Ele realizou, na manhã desta ontem (25), uma nova avaliação médica.

José deixa dois filhos e a família espera a liberação do corpo no necrotério do hospital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a hipótese é de que a explosão tenha se dado em decorrência de um vazamento de gás GLP das encanações do edifício. Quatro viaturas dos Bombeiros foram empregadas para o controle da situação.

De acordo com o sargento Jhon Noronha, que coordenou as ações iniciais no local, a explosão ocorreu em um dos apartamentos do bloco 24. “Chegando ao local, notamos que havia duas vítimas com queimaduras. Conseguimos socorrer uma com a nossa unidade de resgate, e a outra foi socorrida na unidade móvel do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada ao Hospital 28 de Agosto, para o setor de queimados”.