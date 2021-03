Em Manaus, motociclista vai parar embaixo de caçamba durante acidente e fica gravemente ferido

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um motociclista, não identificado, ficou gravemente ferido após acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (30), nas proximidades do Hospital Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Testemunhas relataram que a vítima colidiu brutalmente com a traseira de uma caçamba com entulhos, na batida, ele foi parar em baixo do veículo de carga.

O ferido foi socorrido e levado com urgência a uma unidade hospitalar e seu quadro de saúde não foi divulgado. No local do acidente ainda ficou enorme poça de sangue da vítima.