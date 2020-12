Em Manaus, motorista de Mustang foge após fiscais do Detran solicitarem teste do bafômetro

Redação AM POST

As fiscalizações de trânsito realizadas no Natal pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) resultaram em 34 flagrantes de condutores dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) ainda removeram 25 veículos para o parqueamento, por diversas irregularidades, entre eles um Ford Mustang GT, carro avaliado em R$354 mil.

De acordo com o coordenador do Neot, Victor Mansur, o Mustang foi removido porque o condutor fugiu do local. “Nós solicitamos que ele fizesse o teste do bafômetro, e ele disse que iria fazer, mas quando percebemos, ele abandonou o local. Cerca de uma hora depois, o advogado do condutor apareceu pedindo desculpas, mas o veículo já havia sido removido”, explicou.

As fiscalizações aconteceram da noite desta quinta (24/12) até a manhã da sexta-feira (25/12). As blitze foram montadas nas avenidas Efigênio Sales, Mário Ypiranga Monteiro e Governador José Lindoso. No total, 191 pessoas foram autuadas por diversos tipos de irregularidades. Além disso, 10 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e 25 condutores tiveram os veículos removidos.

A operação Lei Seca foi realizada em diversas zonas da cidade visando combater as irregularidades no trânsito durante as comemorações natalinas.

Multas – No artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) consta que as pessoas flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica devem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida e perder o direito de dirigir por 12 meses, sendo ainda multados em R$ 2.934,70.

Já os condutores que se recusarem a fazer o teste do bafômetro são enquadrados no artigo 165-A, que prevê as mesmas sanções aplicadas a quem testou positivo no bafômetro.