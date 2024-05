Em Manaus, paraquedista cai em área de mata e fica preso em arvore após ter problemas com equipamento

Um paraquedista, não identificado, passou por um susto na tarde deste sábado (25) ao cair em uma área de mata no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus, depois de sofrer um problema no equipamento durante o salto, que resultou em um giro descontrolado no ar antes de se chocar contra o topo de uma árvore.

De acordo com testemunhas, o paraquedista ficou preso nos galhos da árvore após o impacto, mas permanece consciente durante o resgate

PUBLICIDADE

Imediatamente uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) foi acionada para realizar o resgate. O CBAM enviou uma equipe especializada para lidar com a situação, devido à complexidade do resgate em uma área de mata.

Além dos bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada ao local para prestar os primeiros socorros.

O estado de saúde do homem não foi divulgado.