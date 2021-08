Em Manaus, população ‘diz sim’ à segunda dose e comparece aos pontos de vacinação montados para o Vacina Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

“Foram dias de medo, ansiedade e muitas incertezas e, hoje, ao completar o esquema vacinal, sinto um alívio e muita gratidão”. Assim, Thiago Rocha, de 37 anos, expressa a sua jornada até tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em janeiro de 2020, o analista de sistema teve 50% do pulmão comprometido ao ser acometido pela doença e enfrentou, ainda, as sequelas da doença, que, em maio de 2021, o levou pela segunda vez ao hospital.

“Em janeiro, passei dias difíceis, fui hospitalizado com comprometimento pulmonar e, após a recuperação, passei ainda pela segunda internação, causada pelas sequelas do vírus. Hoje, posso dizer com toda certeza que estou feliz e com muita esperança, pois passei por momentos de muito medo. Sinto que a minha ficha ainda nem caiu, receber a segunda dose, assim como a primeira, deixa esse sentimento de esperança e alívio”, completou Thiago.

O 19º mutirão Vacina Amazonas já conta com mais de 60 mil doses aplicadas, até 0h deste sábado (28/08). No total, 109 postos de vacinação distribuídos entre a Arena da Amazônia, o Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques funcionam, sem intervalos, até as 18h de domingo (29/08).

A técnica de enfermagem Vitória Sousa, de 22 anos, compareceu na noite de sábado ao Centro de Convenções Vasco Vasques recebeu a segunda dose da vacina.

“Para mim, é uma vitória. Eu sinto que estamos vencendo esse vírus, que levou tantas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de se vacinar. Costumo dizer que quem não se vacinar vai ficar perdido, vai para trás, porque toda a sociedade precisa estar completamente vacinada para superarmos esta fase”, destacou Vitória.

Outros mutirões – A campanha Vacina Amazonas alcança sua edição 19 neste final de semana (28 e 29/08). Até agora, foram 15 mutirões no interior e quatro na capital, com quase 310 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas desde o dia 12 de junho, data da primeira mobilização, em Manaus.

Além da capital amazonense, os municípios de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Beruri e Caapiranga já receberam mutirões da campanha Vacina Amazonas.

