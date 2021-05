Em Manaus, professores destacam a importância das aulas presenciais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após mais de um ano longe das salas de aulas por conta da pandemia do novo coronavírus, professores da Prefeitura de Manaus se preparam para reencontrar os alunos, falam sobre o período remoto e listam benefícios do ensino presencial. Na próxima segunda-feira, 31/5, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) inicia as aulas híbridas, com atividades presenciais e remotas, além de escalonamento dos estudantes.

As aulas presenciais foram suspensas em março do ano passado. Para manter o fluxo de aprendizagem dos alunos, a Semed, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), lançou o projeto “Aula em Casa”, com transmissão de conteúdos pela TV aberta e internet para o ensino fundamental, anos iniciais e finais. A rede municipal criou ainda o “Eba! Vamos Brincar!”, com atividades para a educação infantil.

Para Adria Moraes, professora do 5º ano na rede municipal, o ensino remoto foi importante para que alunos e professores não perdessem o contato durante o isolamento social, mas que nada substitui a interação na sala de aula.

“O trabalho remoto foi algo novo na vida dos professores e também dos alunos nesse momento de pandemia, ele foi essencial, mas o presencial é de fundamental importância para mantermos uma educação de qualidade. É muito gratificante, depois de tanto tempo longe, poder voltar a conviver com os alunos na sala de aula, é louvável voltarmos agora e em segurança”, disse a educadora.

Para não deixar os alunos desanimarem durante o período em que a comunicação era realizada sempre por meio da tela do celular ou do computador, os educadores tiveram que buscar e aprender novas estratégias. A professora Miriam Martins garante que não foi fácil, mas que a união de todos fez a diferença na hora de vencer os obstáculos.

“O trabalho remoto foi um desafio para todos nós professores, que tivemos que nos reinventar e abraçar essa mudança, junto com os alunos e os pais. Foi muito difícil no início, não foi fácil para ninguém, mas superamos trabalhando em equipe. Agora queremos matar a saudade, estamos ansiosos e na expectativa do encontro pessoal”, comentou Miriam, professora do 1º ano do ensino fundamental.

Segurança

Para garantir um retorno seguro, a Semed, por determinação do prefeito David Almeida, preparou as escolas com informações sobre a Covid-19 e dicas de prevenção, além de reforçar o uso de máscara, álcool em gel e a manutenção do distanciamento social. A rede municipal também seguirá todos os protocolos de saúde recomendados pelos órgãos sanitários.

Gestora da escola municipal Waldir Garcia, Lúcia Cortez afirma que este é o melhor momento para que as escolas voltem a receber os alunos. “Nós queremos receber as crianças na escola com alegria e segurança, por isso dissemos ‘sim’ para o retorno, porque acreditamos que não faz sentido manter os alunos longe das unidades. As escolas da Semed estão prontas e devidamente preparadas para voltar a interagir com alunos, pais e toda comunidade escolar”, comentou.