Em Manaus, semáforos de avenidas ficam apagados após furtos de fiação elétrica

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Semáforos de algumas vias de Manaus estão inoperantes devido furtos da fiação elétrica que é utilizada nos equipamentos localizados na avenida Noel Nutels com rua Rouxinol e Noel Nutels com rua Lima Bacuri, no bairro Cidade Nova, zona Norte. A informação é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Continua depois da Publicidade

Além desses, houve furto de fios também na avenida Brasil com rua Belo Horizonte, na Compensa, e avenida Tancredo Neves com rua Alexandre Magno, no Parque 10.

Equipes do departamento de Engenharia do instituto estão trabalhando para rápida solução do problema. Agentes do IMMU estão nos pontos orientando o trânsito.