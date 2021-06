Em Manaus, serão antecipadas segunda dose e início da vacinação do grupo de 52 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus antecipou para esta sexta-feira, 11/6, a imunização contra a Covid-19 das pessoas de 52 anos, nascidas entre os meses de julho e dezembro, programadas para receber a vacina no sábado, 12/6. A medida vale, também, para quem estava com a segunda dose agendada para a mesma data. A antecipação da vacinação desse público é em razão da necessidade da ampliação da capacidade de vacinação para a mobilização programada para o final de semana, quando deverão ser vacinadas pessoas a partir dos 40 anos de idade do público geral.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a vacinar pessoas sem doenças preexistentes no último dia 2/6, de forma escalonada e decrescente, já tendo vacinado com a primeira dose os públicos de 53 a 59 anos, além dos outros grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, documento do Ministério da Saúde norteador da imunização no país.

“Desde o início da campanha em Manaus, no dia 19 de janeiro, a prefeitura tem buscado alternativas que possibilitem um alcance cada vez maior de pessoas vacinadas, seja com a primeira ou com as duas doses. Nossa coordenação vem adotando estratégias bem-sucedidas como o remanejamento de doses, por exemplo, e o resultado são as 757.216 doses aplicadas, com mais de 300 mil pessoas com o esquema vacinal completo”, destaca o prefeito David Almeida.

Nesta quinta-feira, 10/6, a Semsa começou a vacinar os trabalhadores da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, e de trabalhadores da assistência social que atuam na linha de frente do atendimento social da Covid-19 e na emergência das enchentes e transbordamentos dos rios. Além desses, segue vacinando os remanescentes de todos os grupos prioritários já iniciados anteriormente, ao longo de quatro meses, com primeira e segunda doses.

A orientação para quem está apto a receber a vacina, segundo a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, é que faça o cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) como forma de agilizar o atendimento nos pontos de vacinação.

“Como estamos ampliando os públicos, é óbvio que o número de pessoas aumenta e se tivermos os dados em cadastro, o tempo de permanência dessas pessoas nos pontos de vacinação é bem menor. Por isso reforçamos o apelo para que seja feito esse registro”, alerta.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) que demonstre que o usuário é morador de Manaus. A cópia do comprovante de residência ficará retida para controle da Semsa.

A Semsa tem oito pontos distribuídos por todas as zonas da cidade. Com a ampliação do alcance da campanha, foi feita uma reestruturação para receber a demanda. Com isso, o ponto de vacinação do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte, passou a ser único e exclusivo para os remanescentes dos grupos de idosos, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, trabalhadores da educação, além dos pais de crianças com deficiência permanente.

O posto da Escola de Enfermagem de Manaus, na zona Sul, agora é único e exclusivo para remanescentes dos grupos de trabalhadores da saúde, além das forças de segurança e forças armadas.

As grávidas e puérperas podem procurar os pontos de vacinação do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, o balneário do Sesc ou o Clube do Trabalhador do Sesi.

Locais de vacinação

Zona Norte

Estacionamento do supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, nº 5890, Novo Israel

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista – Unip

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

* Com informações da assessoria de imprensa