Em Manaus, Tropical Hotel deve voltar a funcionar em 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Tropical Hotel, um dos símbolos do turismo manauara, deve voltar a funcionar a partir de julho de 2022, segundo anunciou o grupo Fametro, que arrematou o empreendimento em um leilão em novembro de 2020. A expectativa é que sejam gerados mil vagas de empregos diretos com a reabertura.

Continua depois da Publicidade

O hotel está fechado desde maio de 2020, quando deixou de receber visitas, devido a dívidas com a concessionária de energia. Conforme o grupo Fametro, o local já passou por avaliação da estrutura física e limpeza geral.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, disse que a expectativa é que as obras sejam iniciadas já nos próximos meses. “Um dos destaques do projeto são os espaços gastronômicos. Um dos restaurantes terá vista panorâmica do rio Negro”, disse.

Segundo ela, o grupo está buscando parceiros e investidores interessados em apoiar o projeto. “Estamos enfrentando alguns desafios, como o uso de alguns espaços do hotel sem autorização da atual gestão, como a quadra de esportes e o estacionamento. Por isso, temos reforçado a segurança para preservar o local”, salienta.

Continua depois da Publicidade

As novas instalações devem contemplar, ainda, a reativação do zoológico do hotel e espaços acadêmicos para os cursos de Turismo, Gastronomia, Nutrição, Educação Física e Medicina Veterinária.

O estabelecimento veio a falência e deixou de receber visitantes em maio de 2019, em razão de dívidas trabalhistas e com a concessionário de energia elétrica. O hotel foi leiloado por mais de R$ 91 milhões. Anteriormente, o imóvel já havia recebido ofertas de compras por outras três empresas, que desistiram do arremate.