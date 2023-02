Em Manaus, viaduto do Manoa é parcialmente interditado para reparos

Redação AM POST

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), retoma, na noite desta sexta-feira (10), as obras de reparo no Complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na Avenida Max Teixeira, no conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira etapa da obra iniciou por volta das 18h30 desta sexta-feira, e deve prosseguir até quarta-feira (15). A estimativa é de que, em um dia, as equipes realizem todo o processo de concretagem. A cura do concreto leva aproximadamente quatro dias, para garantir a sustentação.

A segunda etapa está prevista para o período de 17 a 22 de fevereiro.

Segundo a Seminf, o complexo será interditado parcialmente. A princípio, será interditada a primeira faixa para o fechamento dos buracos, em apenas um sentido da via, para que não haja grandes prejuízos ao intenso tráfego de veículos no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já no dia 17, quando uma faixa for liberada, será interditado o outro sentido da pista.

Por fim, de acordo com a secretaria, a obra não apresenta nenhum tipo de risco aos veículos que trafegam na área e que o desgaste ocorre apenas em uma parte do pavimento. A laje e a pré-laje do complexo estão intactas.