Em Manaus, Viaduto do Manoa será parcialmente interditado nesta quinta-feira (9)

Os motoristas que utilizam o complexo viário Professora Isabel Victoria, mais conhecido por “viaduto do Manoa”, na avenida Max Teixeira, devem ficar atentos à interdição parcial do local no sentido Centro-bairro, que iniciará às 6h desta quinta-feira, 9/3.

A interdição ocorrerá para a realização da segunda etapa de reparos. A previsão é que o viaduto seja liberado para o trânsito de veículos na próxima terça-feira, 14/3, às 6h.

Durante a interdição, os veículos poderão acessar livremente as pistas inferiores na avenida Max Teixeira, nos dois sentidos da via. Toda a área será devidamente sinalizada para evitar acidentes durante os serviços e os agentes de trânsito vão orientar os motoristas no local.

O diretor de Engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (MMU), Uarodi Guedes, explicou as alterações. “O trânsito será apenas pela alça inferior para os veículos que se deslocam no sentido Centro para o bairro passando pela rotatória embaixo do Viaduto do Manoa e indo sentido ao bairro. Ressaltamos que a empresa responsável pela obra irá instalar sinalização noturna para dar mais segurança no local. Agentes de trânsito também estarão nas imediações para orientar condutores quanto aos desvios”, destacou.

A interdição não irá afetar o serviço de transporte público. As linhas que transitam nas imediações seguirão os mesmos itinerários pela alça superior do viaduto no sentido bairro.