Em nova fase de vacinação, prefeito visita postos e convida a população do grupo prioritário a se imunizar

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira, 29/3, mais uma fase de vacinação contra a Covid-19. O prefeito David Almeida visitou alguns dos pontos de imunização durante a manhã e convidou a população do grupo prioritário a comparecer e se vacinar, quando chegar a sua vez.

“Hoje iniciamos a vacinação de 59 a 55 anos, pessoas com comorbidades, como cardiopatia, diabetes e obesidade mórbida. Quem se encaixa, compareça a um dos pontos de vacinação. Quem não se encaixa, faça seu cadastramento no site Imuniza Manaus. O sistema está aberto para o cadastro de qualquer pessoa acima dos 18 anos, para que nós possamos nos organizar e preparar para quando tivermos vacina suficiente para imunizar todo esse público”, explicou o prefeito David Almeida.

O atendimento ao novo grupo prioritário está ocorrendo de maneira decrescente de idade, iniciando com 59 anos, 58 na terça-feira (30), 57 na quarta-feira (31), 56 na quinta (1º de abril) e 55 no sábado (3 de abril), nos sete pontos de vacinação montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e de acordo com o agendamento eletrônico do Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/).

Para receber a vacina, o usuário deve se dirigir ao ponto de vacinação, no dia e hora indicados pelo Imuniza, na opção “Consultar 1ª dose”. No local, deve apresentar, obrigatoriamente, laudo médico (original e cópia), documento de identificação original, com foto, e CPF. Diabéticos que não tenham laudo médico, devem apresentar receita em papel timbrado oficial (do SUS ou de estabelecimento particular de saúde).

Pontos de atendimento com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Zona Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2222- Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga, 3490 – Parque Dez de Novembro

Universidade Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3259, Flores

Zona Leste

Clube do Trabalhador do SESI

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada

Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo)

Rua Ipanema, 550, Alvorada

