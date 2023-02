Em parceria, Hospital Francisca Mendes e FCecon realizam cirurgia complexa em paciente com câncer de rim

Redação AM POST

A equipe multiprofissional do Hospital do Coração Francisca Mendes, em parceria com a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade e instituição veiculadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizaram uma cirurgia complexa em conjunto. O paciente, um homem de 46 anos, apresentava um tumor renal com trombo tumoral que se estendia até a veia cava (maior veia do corpo humano), em direção à cavidade cardíaca atrial direita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe médica, composta por cirurgiões cardiovasculares, oncológicos, urologistas, anestesistas e outros profissionais de saúde, trabalhou em conjunto para garantir o sucesso do procedimento. O paciente foi encaminhado pelo ambulatório de urologia da Fcecon para realizar a cirurgia com abordagem multiprofissional no Hospital Francisca Mendes.

O cirurgião cardíaco. Dr. George Butel, foi um dos profissionais que realizou o procedimento, e destacou que a parceria entre as unidades proporciona que casos complexos de câncer, principalmente em tumores abdominais que afetam o sistema cardiovascular, possam ser tratados com uma abordagem mais abrangente e efetiva, aumentando as chances de sucesso das operações.

“O Hospital Francisca Mendes vem fazendo uma parceria e ajudando a Fundação Cecon nos casos complexos oncológicos que aparecem e também invadem o sistema cardiovascular e que limitam a realização do procedimento na fundação. Então, é muito comum que os profissionais do Cecon, os urologistas e cirurgiões oncológicos, peçam cooperação, do Hospital Francisca Mendes, para esses casos mais complexos e devido ele ser um hospital que executa procedimento de alta complexidade nessa área”, relata o médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora do hospital, Nayara Maksoud, explica que foi um trabalho em conjunto e multidisciplinar, que demonstra a importância da articulação e integração de serviços especializados na alta complexidade.

“Isso mostra a importância da atuação conjunta da equipe especializada na alta complexidade dentro do estado do Amazonas. Então, a equipe acredita que isso estimula a gente a fazer cada vez mais cirurgias complexas, que temos capacidade instalada para isso e a importância do trabalho integrado de especialistas que fazem parte da rede estadual de saúde do Amazonas nos procedimentos mais complexos”, disse a diretora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o procedimento, a abordagem multidisciplinar permitiu a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de diferentes áreas e instituições, o que acabou por beneficiar o paciente. A cirurgia exigiu a utilização de tecnologia de ponta e a aplicação de técnicas cirúrgicas avançadas, oferecidas pela estrutura do Hospital Francisca Mendes. O procedimento foi um sucesso e o paciente está se recuperando bem.