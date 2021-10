Em programação pelo aniversário de Manaus, Wilson Lima inaugura feira de produtos regionais na Ponta Negra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na véspera do seu aniversário de 352 anos, Manaus ganha mais uma Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). O governador Wilson Lima inaugurou a nova feira na zona oeste da capital, neste sábado (23/10), no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no estacionamento em frente ao anfiteatro.

Continua depois da Publicidade

Com apoio da Prefeitura de Manaus, a nova feira da ADS será realizada todos os domingos, a partir do dia 31 deste mês, das 6h às 12h. Neste primeiro momento, o espaço contará com 35 feirantes e terá uma ala exclusiva de produtos orgânicos. Além de beneficiar os moradores da região, a feira também atenderá o público que frequenta a praia da Ponta Negra aos domingos.

Wilson Lima explicou que as feiras da ADS são importantes opções para consumidores e produtores rurais. Além de gerarem economia na mesa do amazonense, oferecendo produtos de qualidade, com preço diferenciado, as feiras também são fundamentais para o sustento de homens e mulheres que vivem da agricultura familiar.

“Essa era uma área em que as pessoas já reclamavam da falta de uma feira. Há uma grande movimentação por aqui, principalmente nos fins de semana. Essa é uma feira voltada para atender os produtores, então aqui não tem a figura do atravessador, os clientes que vierem aqui vão comprar diretamente de quem colhe. É um momento em que a gente também faz essa ação fazendo parte de todo esse conjunto de atividades para a recuperação das atividades econômicas, para a recuperação do emprego”, disse o governador.

Continua depois da Publicidade

Feiras da ADS – Em Manaus, de segunda-feira a sábado, são mais de 500 produtores comercializando suas produções em dez Feiras da ADS, localizadas em diferentes pontos da cidade. A partir da inauguração da Feira da ADS na Ponta Negra, os consumidores também poderão contar com a opção aos domingos.

Já nos municípios do interior do estado, nas 34 feiras em atividade hoje, mais de 830 trabalhadores estão comercializando os seus produtos. A previsão do Governo do Estado é que as Feiras da ADS estejam presentes em todos os 62 municípios do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Nossos produtos são regionais, plantamos banana, coco, abacaxi e a ideia é trazer para as pessoas aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, o nosso suor, trazer o melhor. Produtos sem agrotóxicos, as melhores safras. A Feira da ADS é uma excelente oportunidade porque nós não tínhamos muita visibilidade”, disse a produtora Vanessa Martins.

O deputado estadual Tony Medeiros e os vereadores Elan Alencar e Alan Campelo estiveram na inauguração.

Continua depois da Publicidade

Os produtos comercializados nas feiras são de primeira qualidade, geralmente colhidos no dia da feira ou um dia antes, no caso das frutas e hortaliças. O preço também é um dos fatores que as diferenciam, pois o produtor vende sem precisar do atravessador, resultando assim em um preço melhor para o cliente.

Além disso, em todas as Feiras da ADS a segurança dos clientes e dos produtores é priorizada, cumpridos os protocolos contra a covid-19, como distanciamento entre as barracas dos feirantes e a disponibilidade de álcool em gel para os trabalhadores e clientes.

O consumidor pode conferir, diariamente, os locais e horários das feiras nas redes sociais da ADS: @ads_oficial_am (Instagram) e ADS – Agência de Desenvolvimento Sustentável (Facebook).