Em quatro dias, obra na avenida Rodrigo Otávio avança e chega na etapa final

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança, nesta sexta-feira, 3/2, nos trabalhos de recuperação de rede de drenagem na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul. O trecho, próximo ao shopping Studio 5, cedeu com a pressão da chuva. Após quatro dias de trabalho, as equipes chegam à etapa de conexão dos tubos à caixa coletora.

“Também avançamos com o asfaltamento em uma parte do trecho comprometido pela obra. De forma simultânea, realizamos, hoje, a parte da ligação dos novos tubos e agilizamos o aterro e asfalto na via, conforme determinação do prefeito David Almeida”, anunciou o secretário de Obras, Renato Junior.

A antiga galeria foi substituída por 25 novos tubos de concreto armado. As equipes implantam a caixa coletora de 2,8 metros de profundidade e 2,4 de diâmetro. A estrutura vai proporcionar melhor vazão das águas pluviais.

“Estamos finalizando os trabalhos na avenida Rodrigo Otávio em tempo recorde. Sabemos da vontade das pessoas de ter uma gestão eficiente e que entrega respostas rápidas”, enfatiza Renato.

As obras iniciaram na última terça-feira, 31/1, devido ao rompimento da tubulação, ocasionado pela pressão das águas do igarapé. Um afundamento na via se formou, o que resultou na cratera. De forma imediata, as equipes da Seminf iniciaram a intervenção cumprindo o cronograma estipulado pela prefeitura, com trabalhos noturnos e diurnos.