Em reunião com Marcos Rotta, Elan Alencar firma parceria para buscar desenvolvimento de Manaus

Redação AM POST

O vereador eleito de Manaus, Elan Alencar (Pros), teve uma reunião, na manhã desta quarta-feira (16), com o vice-prefeito Marcos Rotta para firmar parcerias e iniciar suas tratativas em busca de melhorias para a capital do Amazonas. O encontro aconteceu na sede da prefeitura, na compensa, zona Oeste da cidade.

Base do prefeito eleito David Almeida (Avante), Elan fez questão de estreitar seu relacionamento também com o vice, uma vez que de acordo com ele, a infraestrutura de Manaus, que estará a cargo de Rotta a partir de 2021, está entre as prioridades de seu mandato como vereador.

“As zonas Norte e Leste precisam ser olhadas com muito carinho. Não adianta termos apenas as avenidas principais asfaltadas, os moradores das áreas mais pobres precisam que o asfalto chegue em suas ruas. Hoje, há muitas pessoas que precisam enfrentar o barro para sair de suas residências e isso não pode ser mais nossa realidade”, afirmou Elan.

Natural de Eirunepé, Elan já foi secretário no interior do Estado e gestor de um dos maiores hospitais do Amazonas fora da capital. Com essa experiência, ele garante que terá um mandato participativo. “Tenho espirito público forte e não vou me omitir em relação aos problemas de Manaus”, garantiu.

*Com informações da Assessoria de Imprensa