Em São Paulo, prefeito David Almeida se reúne com grandes empresas para tratar de investimentos em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, em São Paulo (SP), nestas quinta e sexta-feira, 20 e 21/7, cumpriu agenda de parcerias institucionais de extrema relevância para o desenvolvimento sustentável do município.

David Almeida se reuniu com o presidente-executivo da Eletros, José Jorge do Nascimento Júnior; com diretores, presidentes e vice-presidentes das multinacionais Mondial, Samsung, Semp TCL, Honda, além do banco Bradesco.

Em todas as reuniões, o prefeito abordou temas como reforma tributária, investimentos no Polo Industrial de Manaus (PIM) e sua relevância para a preservação da Amazônia, parcerias em projetos socioambientais, apoio ao empreendedorismo social, geração de emprego, incentivos e promoção à cultura, revitalização do centro histórico de Manaus, patrocínios ao evento “#SouManaus Passo a Paço 2023”, dentre outros assuntos de relevância econômica.

“O balanço das agendas foi bastante promissor e muito em breve os manauaras terão excelentes notícias a comemorar”, garantiu o prefeito David Almeida.