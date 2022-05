Em uma semana ‘Asfalta Manaus’ recupera mais de 350 ruas em todas as zonas da capital

Redação AM POST

Em uma semana, o programa “Asfalta Manaus”, da prefeitura, em parceria com o governo do Estado, já chegou a diversas ruas nos bairros Planalto, Alvorada, Centro, Coroado, Compensa, Jorge Teixeira, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Nova Cidade e Nova Conquista. O programa irá reestruturar 10 mil ruas na capital amazonense.

Diariamente, o prefeito David Almeida, juntamente com o governador Wilson Lima e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, fiscalizam as obras de recapeamento que estão mudando a realidade dos manauenses. Em todas as vias está sendo retirado o asfalto desgastado e as equipes de obras aplicam a nova massa asfáltica com melhor qualidade, oferecendo mais durabilidade.

Nos primeiros lotes foram aplicadas em torno de 600 mil toneladas de asfalto, atendendo a mais de 350 ruas. Ao longo das próximas semanas, outros 14 lotes serão lançados para atender os demais bairros de Manaus em todas as zonas da cidade.

A ação envolve mais de 500 máquinas, um efetivo de mais de 600 servidores, além de toneladas de massa asfáltica, que serão empregadas na execução da obra que chegará a todos os bairros da capital, transformando ruas com pequeno, médio e grande fluxo.

De acordo com Renato Júnior, a meta é aproveitar 100% do período do verão, contabilizando o máximo de vias nessa primeira etapa.

“Manaus nunca viu um trabalho tão ousado como esse, são 10 mil ruas que vamos recuperar, todas elas mapeadas de acordo com a dificuldade de trafegabilidade. Sei que ainda vamos ter muito a fazer, e faremos, porque estamos empenhados a transformar a nossa capital em uma cidade modelo quando se trata de infraestrutura. O verão está chegando forte, e vamos aproveitar 100% dele, trabalhando de forma ousada, o dia todo, todos os dias da semana, pois a gestão do prefeito David Almeida é assim, ousada e cada dia mais ganhamos credibilidade e a população está vendo-o cumprir o que promete, porque aqui, o trabalho não para”, afirmou.

No bairro Nova Cidade, mais de 230 ruas serão totalmente recapeadas; já nos Alvoradas 1, 2 e 3, mais de 250 vias serão atendidas, enquanto no Santa Etelvina, 130 ruas serão contempladas. Essas 610 ruas são referentes apenas ao início dos trabalhos, pois a meta são 10 mil vias totalmente recapeadas.