Em visita a Manaus, ministro da Educação se defende após polêmica sobre ‘universidade para poucos’

Redação AM POST

O ministro da educação, Milton Ribeiro, se defendeu nesta sexta-feira (13), em Manaus, após sua fala afirmando que a “universidade não é para todos”. Segundo ele, a intenção era dizer que o Brasil precisa de mais técnicos e não de pessoas com graduação.

A fala de Ribeiro ocorreu no dia 10 de agosto, à TV Brasil. Na ocasião, o ministro defendeu que as verdadeiras ‘vedetes’ do futuro sejam os institutos federais.

“Eu fiz um pronunciamento no dia do estudante no qual fui mal compreendido, quando eu falei ‘a universidade não é para todos’. Tentei explicar que, comparativamente, hoje o Brasil precisa mais de técnicos do que de graduados. Existe muita demanda por técnicos no Brasil e nem todo aluno tem a vocação de fazer um mestrado, doutorado”, disse Milton.

O ministro falou também sobre as pessoas formadas que não tem oportunidade de emprego.

“Lá em São Paulo, eu digo e repito, estou cansado de pegar táxi e o motorista ser advogado, administrador, porque não há colocação. Eles tem que trabalhar, mas não há espaço no mercado. A tendência é só botar um quadro com o diploma na parede e ficar desempregado. Essa foi a minha intenção, jamais de tolher a oportunidade”, frisou.

O ministro também comentou sobre a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

“Tivemos 5,2 milhões de inscritos. Compareceram 2,5 milhões. Quem deixou de comparecer e teve gratuidade, mas não justificou, esse ano não aceitamos que pudesse fazer a prova usando da gratuidade novamente”, explicou.