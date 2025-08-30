Embarque e desembarque de táxis, mototáxis e aplicativos terão áreas exclusivas no #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – Na tarde desta sexta-feira, 29/8, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma reunião com representantes das categorias de transporte no auditório do mirante Lúcia Almeida, na avenida Sete de Setembro, Centro, para alinhar detalhes operacionais do “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Durante o encontro, foi apresentada a estrutura que vai disponibilizar três áreas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros transportados por taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo (carros e motos).

O espaço será denominado Estação “#SouManaus”. A iniciativa busca organizar o tráfego e garantir mais segurança e fluidez no acesso ao festival, que deve reunir mais de 500 mil pessoas no centro histórico da cidade.

As áreas serão distribuídas da seguinte forma:

· Carros por aplicativo: ponto instalado ao lado da Igreja da Matriz, entre as avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de Setembro. Além disso, toda a faixa da direita do relógio municipal, no trecho da Eduardo Ribeiro em direção à Floriano Peixoto, será destinada exclusivamente a veículos de aplicativo.

· Táxis: ponto exclusivo na esquina da avenida Eduardo Ribeiro com a avenida Floriano Peixoto, garantindo fácil acesso e fluidez para taxistas e passageiros.

· Mototaxistas e motociclistas de aplicativo: ponto exclusivo na avenida 7 de Setembro, entre as avenidas Epaminondas e Eduardo Ribeiro. Os motociclistas poderão acessar o local pela contramão da avenida 7 de Setembro, realizar o retorno na própria via e seguir pela Eduardo Ribeiro, tanto em direção ao Teatro Amazonas quanto ao relógio municipal.

Para oferecer mais conforto aos motoristas e ao público, vai ser disponibilizado tendas, bancos, banheiros químicos e pontos de hidratação nos locais de embarque e desembarque.

O acesso a essas áreas será permitido exclusivamente pelas avenidas Getúlio Vargas e Sete de Setembro. As demais vias no entorno do evento estarão bloqueadas para veículos particulares, com exceção da avenida Epaminondas, que funcionará como corredor exclusivo para ônibus. Veículos com trânsito livre autorizado poderão acessar o local pela rua Luiz Antony.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou que a medida faz parte do cuidado com a experiência do público. “O ‘#SouManaus’ é um evento que movimenta a cidade inteira, e pensar na mobilidade é também cuidar do conforto e da segurança do nosso público. Essa organização especial vai permitir que as pessoas cheguem e saiam do festival com mais tranquilidade, valorizando a vivência cultural que queremos proporcionar”, afirmou.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Leda Junior, reforçou a importância da iniciativa. “Estamos trabalhando para garantir que o acesso ao ‘#Sou Manaus’ seja organizado e seguro para todos. Por isso, criamos áreas exclusivas para táxis, mototáxis e aplicativos, permitindo um fluxo mais eficiente e seguro. É importante que os condutores fiquem atentos às rotas de acesso e respeitem a sinalização no local”, explicou.

Com o tema “A Festa do Povo Floresta”, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” terá programação iniciada no dia 2 de setembro, em diversos pontos da cidade, e chega aos dias principais 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico. A proposta é consolidar o festival como referência nacional de acesso à cultura, valorização da identidade amazônica e fortalecimento da economia local, movimentando setores como turismo, hotelaria, alimentação e transporte.