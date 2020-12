Emendas de Josué preveem auxílio fardamento de R$ 2,7 mil para cada policial ou bombeiro militar

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) apresentou duas emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) voltadas ao pagamento do auxílio fardamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orçada em R$ 24 milhões e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), no valor de R$ 3 milhões.

Se forem aprovadas, cada policial ou bombeiro ativo poderá receber abono de R$ 2.745 para compra de fardamento.

“Nós apresentamos emenda na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para que houvesse o abono fardamento para 8.749 policiais militares e ainda 1.101 bombeiros militares, pertencentes a essa classe tão importante para a sociedade, num total de 9.850 servidores beneficiados com um novo fardamento”, disse o parlamentar.

De acordo com o presidente, esse auxílio fardamento já estava previsto na LDO, que foi publicado no dia 14 de setembro, no entanto, não estava contemplado na LOA de 2021.

Segundo ele, o pedido será apresentando na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para aprovação do plenário. A previsão é que o Projeto da LOA e as emendas sejam votadas em plenário até o dia 17 de dezembro.

Parabenização

Josué também parabenizou o prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), pela vitória nas eleições de 2020 e desejou que o gestor administre bem a capital amazonense. “Que Deus possa iluminar uma administração honesta, uma administração que possa realmente entender os anseios da população voltados para a área de educação, de transporte público, limpeza e meu abraço ao prefeito eleito de Manaus, deputado da legislatura passada David Almeida, que saiba realmente compreender o sentimento do povo”, concluiu.