Empenho da Prefeitura surte efeito e 400 mil já estão com quarta dose da vacina contra Covid-19

Redação AM POST

A determinação do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), em aumentar a vacinação contra a Covid-19 tem surtido efeito, mesmo com o relaxamento de parte da população diante da pandemia, que neste momento ameaça com uma nova onda de casos a partir de variantes do vírus.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a prefeitura superou a marca de 400 mil pessoas com a quarta dose, ou seja, a segunda dose de reforço. Resultado importante, considerando que outras 471 mil estão dentro do prazo para tomar a quarta dose, mas ainda não o fizeram.

“Começamos a aplicar esse segundo reforço em imunossuprimidos, no dia 3 de janeiro deste ano. É importante que as pessoas atualizem o esquema vacinal com a dose pendente, pois essa medida poderá prevenir que nossa cidade sofra novamente com aumento de casos”, destaca a secretária.