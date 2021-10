Empresa demite motorista de carreta que matou duas mulheres esmagadas em acidente na zona sul de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A empresa empresa C3 Engenharia demitiu o motorista da carreta que matou duas mulheres Suzy Caldas, de 37 anos, e Maria Eduarda, de 17, esmagadas no dia 27 de agosto deste ano, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam no carro esperando o sinal abrir, quando a carreta em alta velocidade, não conseguiu parar a tempo e esmagou o veículo delas que estava atrás de um caminhão.

Segundo laudo pericial, foi derrubada a versão do motorista da carreta, que disse que ocorreu uma falha técnica no veículo e por isso não conseguiu para-lo. A perícia afirmou que os freios estavam em perfeito estado no dia do acidente e o condutor estava em alta velocidade.

Segundo a empresa toda a assistência necessária continua sendo dada à família das vítimas.