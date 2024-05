Empresária critica estrutura de camarote da Fábrica de Eventos durante show em Manaus: ‘enganação’

A empresária, Any Margareth, dona do Portal Radar Amazônico, criticou a estrutura disponibilizada pela Fábrica de Eventos, da empresária Bete Dezembro, para o camarote do show do grupo de pagode Sorriso Maroto, realizado no último dia 4 de maio, no Studio 5, Zona Sul de Manaus.

Em postagem nas suas redes sociais de seu site, Any Margareth não poupou críticas à organização do evento, expondo sua insatisfação com a qualidade do camarote disponibilizado que segundo ela custou R$ 510. Segundo a empresária, a estrutura oferecida pela Fábrica de Eventos foi classificada como uma “enganação” e uma “exploração” aos espectadores.

“Eu vou mostrar para vocês o que a Fábrica de Eventos e a Beth Dezembro chamam de camarote. Para vocês verem a enganação desse pessoal que faz show em Manaus. É uma exploração, você fica em um lugar que é super longe do palco, o mapa que tinha era totalmente mentiroso”, afirmou Any Margareth em uma das publicações.

As críticas não se limitaram apenas à distância do palco. Any Margareth também denunciou a falta de visibilidade oferecida pelo camarote, alegando que “não dá para ver nada” e que “colocaram as pessoas todas amontoadas”.

A reportagem do Portal AM POST procurou a Fábrica de Eventos e pediu um posicionamento sobre o caso mas até fechamento desta matéria não obteve resposta. Segue aberto espaço para manifestação.