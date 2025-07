Empresário ameaça e atropela soldador após se recusar a pagar serviço em Manaus; veja

A vítima ainda relatou que Euden costuma se apresentar como ex-policial. Apesar do registro da ocorrência no 14º DIP, até o momento nenhuma ação efetiva foi tomada pelas autoridades.

Notícias de Manaus – Um soldador foi ameaçado e atropelado pelo empresário Euden da Rocha Lima durante uma discussão por pagamento de serviços prestados em uma obra na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O caso ocorreu no último sábado (26) e foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.