Empresário desmente fake news sobre integrante da banda Rabo de Vaca ter sido baleado em Manaus

Notícias de Manaus – O proprietário da banda Rabo de Vaca, Chiquinho do Vale, negou nesta terça-feira (7) os boatos que circularam nas redes sociais afirmando que um dos integrantes do grupo teria sido baleado em Manaus. O empresário garantiu que todos os membros da banda estão bem e que nenhuma ocorrência envolveu o grupo.

“Não tem nada a ver com a Rabo de Vaca, não procede essa informação. Tá todo mundo bem. Chegamos de viagem ontem, e não procede isso”, afirmou Chiquinho em áudio enviado a um portal local, reforçando que as publicações sobre o suposto atentado eram notícias falsas.

O caso que deu origem à confusão envolve, na verdade, Antonione da Silva Moura, de 42 anos, integrante da banda Meu Xodó, que foi baleado na madrugada desta terça-feira (7), nas proximidades de um bar localizado na rua Elesbão Veloso, na comunidade Mundo Novo, zona norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 3h da manhã, quando pistoleiros em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram disparos aleatórios contra as pessoas que estavam no bar. Antonione foi atingido por dois tiros nas costas e socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde permanece internado.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos fugiram logo após os disparos e até o momento não foram identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e deve ouvir testemunhas nos próximos dias.