Empresário que comprou Atlético Rio Negro Clube diz que quer trazer a glória de novo

Redação AM POST

O empresário coreano Sung Un Song, garante que a sede social da avenida Epaminondas, no Centro de Manaus, não será, de forma alguma, demolida. Ele participou de uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (22), na Fundação Matias Machline, Zona Sul da capital.

“Nós nem temos poder para demolir a sede, porque é um prédio tombado. E muito menos nós queremos demolir, porque é um prédio tradicional aqui da capital e é lindo. Por isso, a sede social será usada tanto na área esportiva, como na área social”, destaca.

Sung arrematou a sede do Atlético Rio Negro por R$ 3,6 milhões, dos iniciais R$ 9 milhões, no leilão promovido pela 8ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-11), na última segunda-feira (22). O certame foi resultado da execução de dívidas trabalhistas equivalentes a R$ 243.908,47 acumuladas pelo clube ao longo dos anos.

Ele também destacou a importância da história do clube e disse que quer trazer a glória de volta.

Ele também destacou a importância da história do clube e disse que quer trazer a glória de volta. “Eu acho que o clube Atlético Rio Negro é um ícone da história só Amazonas e é uma história de 100 e poucos anos que a gente não pode deixar acabar. Então, eu quero reviver a história, trazer a glória de novo. Quem não tem passado não tem futuro e nós precisamos resgatar o passado”, afirmou o empresário.

“A gente quer que o Rio Negro mantenha a sua tradição de ser um dos clubes mais antigos de Manaus. Lá na sede, teremos escola de futebol, escola de natação, entre outros esportes, para que as crianças possam fazer esportes e se desenvolverem. Quem sabe, até mesmo serem atletas do time”, destacou.

Segundo ele, a compra é mais uma ação social da empresa de tecnologia, e não deverá pedir contrapartidas financeiras ao Rio Negro. A empresa também será responsável pelo levantamento total das dívidas acumuladas com intuito de quitá-las e iniciar novos investimentos para os próximos anos.

Além da parceria social com o Rio Negro, a Digitron também mantém a Fundação Mathias Machiline, onde mais de 1 mil alunos são contemplados com bolsas de estudos com recursos da própria empresa.