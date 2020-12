Empresário se envolve em confusão e é denunciado em Manaus

Redação AM POST

O empresário Djalma Castelo Branco, se envolveu em uma confusão na noite da última terça-feira (15), em um restaurante chamado Felicori, situado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e pelo celular das mulheres envolvidas na briga.

Em relato, as vítimas informaram que estavam no restaurante para comemorar o aniversário de uma delas e festejar o dia do Arquiteto. Porém, na casião, Djalma começou a trocar socos com um amigo de uma das mulheres, e falou para elas se afastarem para não serem agredidas também.

Mesmo revoltadas com a situação, as vítimas ainda tentaram apaziguar a confusão mas foram xingadas, agredidas verbalmente e ameaçadas pelo empresário.

Continua depois da Publicidade

Policiais foram acionados para acalmar a briga e encaminharam o caso para o 1º Distrito Integrado de Polícia onde foi feito o Boletim de Ocorrência (B.O) para serem tomadas as providências legais.

O restaurante se pronunciou sobre o caso e em apoio às mulheres. “Às vítimas oferecemos nossa solidariedade e apoio, reforçamos que todo e qualquer ato de intolerância ou agressão moral e física a gênero e cor, sexualidade, entre outras que violam a integridade humana”, diz trecho da nota.

Continua depois da Publicidade

Veja o video: