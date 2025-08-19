Empresário Sérgio Chalub é denunciado pelo MP-AM acusado de transmitir HIV à ex-companheira em Manaus

Notícias de Manaus – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) ofereceu no último dia 23 de julho denúncia contra Sérgio José Silva Chalub, empresário da área da saúde, por transmitir HIV e ameaçar sua ex-companheira. A denúncia foi protocolada no 6º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Segundo o MP-AM, os fatos ocorreram entre 2024 e fevereiro de 2025. Durante o relacionamento, Chalub teria omitido informações sobre sua condição de saúde, mantendo relações sexuais com a mulher sem preservativo, expondo-a ao risco de contágio.

Além disso, o documento também aponta que o empresário teria difamado e ameaçado a vítima, publicando mensagens insinuando que ela enviava fotografias íntimas com interesses profissionais, e chegando a afirmar que possuía “capangas”, causando medo e danos emocionais à vítima, incluindo ansiedade e crises de choro.

“O denunciado a ameaçava com frases do tipo ‘eu vou mandar meu advogado te prender, sua puta, vagabunda. Vai dar parte de mim que tá aí a prova do que tu faz. Essa vadia que te mandou isso vai se ferrar. Vocês duas vão para a cadeia. O Dr. Leandro já está vendo tudo isso’. O denunciado ainda ameaçava a vítima, dizendo que possuía ‘capangas’, gerando nesta o medo de sofrer algum mal injusto e grave”, diz documento.

O MP-AM aponta que, mesmo negando os fatos durante a investigação, Chalub agiu com dolo, aproveitando-se do convívio afetivo para ameaçar e difamar a vítima. A promotoria solicita a condenação conforme os artigos 131 e 147-B do Código Penal, c/c o art. 69, e artigos 5º, III e 7º, II da Lei Maria da Penha, além da manutenção de medidas protetivas e indenização por danos morais.

Testemunhas, incluindo a própria vítima, foram arroladas para depor durante o processo.

Chalub é empresário do ramo da saúde e foi um dos indiciados na CPI da Saúde, no Amazonas, e preso na quarta fase da “Operação Sangria”, em 2021, que investigou fraudes no sistema público de saúde do Estado. Ele é proprietário da empresa Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio à Gestão de Saúde Ltda., sob CNPJ 08.219.827/0001-00.

Outro lado

O empresário Sérgio Chalub, foi procurado pela reportagem do Portal AM POST para um posicionamento a respeito da denúncia do Ministério Público e afirmou que a mulher citada nas investigações mentiu e que ele teria sido excluído do processo.

“O que eu digo é que essa moça tá sendo indiciada tenho todos os documentos da justiça ela mentiu a Maria da Penha a juíza já decidiu que não cabe e vocês fizeram matéria baseada em mentiras falaram que sou criminoso a justiça me excluiu do processo [sic]”, disse o empresário.

Chalub enviou a reportagem uma decisão, do último dia 28 de julho, assinada pela juíza Larissa Padilha Roriz Penna, da 6ª Vara de Violência Doméstica (Maria da Penha). “Estou mandando a decisão da juíza que foi categoricamente clara em dizer que não há prova, não ficou claro de eu ter tido algum tipo de relação com essa moça. Ela já deve ter o vírus HIV e quis usar isso. Outra coisa não tive relacionamento nenhum com essa moça agora, eu tive em 2018. Agora a decisão da juíza está ai“, disse.

Leia documento:DECISÃO APÓS DENÚNCIA DO MP-AM

Na decisão a magistrada cita um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) e um enunciado do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) para reforçar o entendimento de que encontros ocasionais e esporádicos não são suficientes para caracterizar uma “relação íntima de afeto”.

No entanto, conforme o documento, a juíza concluiu que, por não haver violência que se encaixe na proteção especial da Lei nº 11.340/2006, o caso não é de competência do Juizado de Violência Doméstica. O processo foi encaminhado para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Manaus que vai julgar o caso e Chalub será intimado para apresentar defesa.