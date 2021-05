Empresário sul-coreano desiste de comprar prédio do Atlético Rio Negro Clube

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O empresário sul-coreano Sung Un Song, que é controlador da Fundação Mathias Machline e do hotel Tropical Business, desistiu de arrematar a sede do Clube Rio Negro, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A empresa Paulista Jurupari, de propriedade do empresário Sung Song, protocolou pedido de desistência da arrematação do imóvel. Ele deixou o processo depois que a diretoria do clube se recusou a fechar negócio, alegando que o valor pago seria abaixo dos 50% que valia o patrimônio e recorreu à Justiça.

A sede do prédio centenário foi vendida por R$ 3,6 milhões em um leilão online, em março deste ano. A venda do prédio foi anunciada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que informou que o imóvel estava avaliado em R$ 9,7 milhões. Portanto, o valor mínimo para arrematação seria de R$ 4,5 milhões, equivalente a 50% do que valeria, e não os R$ 3,6 milhões, conforme o clube.

Desde outubro do ano passado, o prédio, fundado na década de 40 para ser sede do Atlético Rio Negro, vem sendo alvo do TRT11, por conta de dívidas trabalhistas.

Continua depois da Publicidade

O presidente do Rio Negro, Jefferson Oliveira, também afirmou que a parceria com o com comprador, Sung Un Song, não foi firmada por meio de contrato oficial e, por isso, não passou de uma intenção. Oliveira está pedindo que os sócios participem de ação de ajuda para pagamento de sete indenizações trabalhistas e ainda dívidas com a Receita Federal.

Como penalização a Jurupari ficará impedida de participar de leilões da união pelo prazo de três anos, perde 20% do valor já pago (R$ 720.000,00) e a comissão do leiloeiro.